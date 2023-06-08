Дим з Канади дійшов до США

У Канаді спалахнула серія інтенсивних лісових пожеж, які поширилися із західних провінцій до Квебеку. Дим потрапив до США, що призвело до низки попереджень про погіршення якости повітря. По всій Канаді станом на 5 червня кількість пожеж зросла до 455.

Пожежі охопили понад 38 тис. кв. кілометрів лісів. Для порівняння – загальна площа штату Ню-Джер-зі – 25.5 тис. кв. кілометрів.

6 червня Аґентство з охорони навколишнього середовища США опублікувало попередження про погану якість повітря в кількох штатах.

7 червня якість повітря в Ню-Йорку суттєво погіршилася. Попри безхмарне небо сонце почервоніло і ледь проглядалося крізь густий смоґ.