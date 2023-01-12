Дзвін пам’яті в селі Созонівка

СОЗОНІВКА, Кіровоградська область. – Меш­канці Знам’янки – Юрій Гребенюк зі своїм братом Олегом та товаришем Олександром Стрілецьким – 26 грудня 2022 року виготовили і встановили на кладовищі в селі Созонівка Дзвін пам’яті за загиблими бійцями оборонних сил України. Дзвін встановили на місцевій Алеї почесних військових поховань. Дзвін символізує останнє серцебиття військових, що віддали життя за Україну. Ліворуч зображений воїн-захисник, праворуч – мати або жінка, яка чекає на чоловіка.

Такий же пам’ятний знак авторства братів Гребенюків та Олександра Стрілецького стоїть на Алеї почесних військових поховань у Кропив­ницькому.