Депутат отримав хабар

КИЇВ. – До суду внесено клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алєксєєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн. Про це повідомив представник Державного бюра розслідувань Олександр Удовиченко. Заступник генпрокурора Антон Войтенко поінформував, що це клопотання вже було вручено підозрюваному, а також скеровано до суду. 30 червня Офіс генпрокурора заявив, що народному депутатові, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності оголосили підозру у шахрайстві.

За даними слідства, народний депутат шляхом обману заволодів коштами громадянина Німеч-чини у розмірі 50 тис. дол.

Згідно з інформацією СБУ, народний депутат за 50 тис. дол. обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього він „ґарантував“ використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міґраційної служби про відмову у наданні іноземцеві статусу біженця. Зафіксовано одержання 30 тис дол. Попередньо він отримав ще 20 тис дол.

У партії „Европейська солідарність“ заявили, що обшуки у народного депутата С. Алєксєєва є „продовженням провокацій і тиску“ на її представників.