День російської мови в ООН

НЮ-ЙОРК. – Росія в ООН святкувала День російської мови 6 червня у рамках програми підтримки та розвитку багатомовности та культурного різноманіття. Однією з цілей цієї програми є „підтримка рівноправности всіх шести офіційних мов ООН: англійської, арабської, еспанської, китайської, російської.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив: „Російські командири віддають наказ підірвати Каховську греблю російською мовою. ООН для святкування російської мови пише про культурне розмаїття, іґноруючи найбільшу катастрофу в Европі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?“

Відреаґував й уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець: „Невже представники ООН не розуміють, що цим заохочують росіян діяти ще більш жорстоко, грубо, безжалісно і безвідповідально. Бо країна-терорист вже показала, що плює на всі міжнародні домовленості, підписані конвенції та норми“.

„Я думала, що це – жарт, але – ні. Того самого ранку, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, спричинивши величезну екологічну, гуманітарну та техногенну катастрофу, ООН безтурботно повідомляє, що сьогодні день російської мови. Що за кривавий цирк?“ – написала режисерка та письменниця Ірина Цілик.