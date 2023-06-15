День міста присвятили захисникам

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – Злучений український американський допомоговий комітет (ЗУАДК) за посередництвом волонтера Юрка Кулика подарував для благодійного фонду „Карітас“ два ґенератори. Це велика допомога для бережанців у нелегкий час війни. Ґенератори від американських благодійників служитимуть для переселенців, які живуть у прихистку та для соціяльної пральні.

Під гаслом „Переможемо разом“ бережанці урочисто святкували День міста. Протягом тижня проходили культурно-мистецькі заходи, фестиваль „Бережанська танцювальна весна“, творчий звіт до 30-ліття Народного аматорського хору „Просвіта“, виставка картин Заслуженого художника України Олега Шупляка, наукова конференція, виступи зразкових вокальних студій.

Усі заходи були благодійними, на підтримку Збройних сил України зібрано більше 35 тис. грн.

Також юні бережанці, учасники танцювальної студії „Тандем“ (керівник Христина Хиляк) прославили рідне місто в Італії. Вони успішно виступили на Міжнародному фестивалі, показавши італійцям красу української культури.