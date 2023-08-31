День молоді у Бережанах

БЕРЕЖАНИ. – З нагоди Дня молоді в місті відбувся благодійний концерт „Вільна країна“ за участю переможниці міжнародних та всеукраїнських конкурсів, солістки Зразкової студії „Крок“ Анастасії Юськів. На концерті було зібрано понад 20 тис. грн для підтримки військових.

Міський голова Ростислав Бортник зустрівся з волонтерами та активістами Всеукраїнської громадської організації „Будуємо Україну разом“, які приїхали в Бережани і протягом місяця облаштовують кімнати молодіжного простору. Він привітав молодь, подякував моряку та волонтерові Раяну Ліхі зі США та іншим учителям, які навчають бережанців англійської мови.

Волонтер, лідер молоді Денис Власенко отримав нагороду від Міністерства молоді та спорту України за національно-патріотичне виховання молоді. Завдяки його старанням було облаштовано „Домівку в селі Рай“ для постраждалих від війни родин. Тепер він разом з волонтерами з різних областей України і світу за підтримки благодійної організації „Razom for Ukraine“ із США відновлює частину історичної бережанської ратуші.