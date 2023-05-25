День вишиванки в Ізраїлі

Сарона – це район Тель-Авіву, що виник на місці колишнього поселення німецьких темплерів, заснованого близько 150 тому месіянськими хрис­тиянами-темплерами, які прийшли на Святу землю з Німеччини чекати тут другого пришестя, молитися про його якнайшвидший наступ і стати його свідками. У Сароні відреставровані будівлі часів темплерів.

У Всесвітній день вишиванки вперше святкове дійство, організоване громадською організацією „Ізраїль­ські друзі України“, відбулося саме в Сароні. „День вишиванки в Сароні був нашим експериментом, – говорить організатор заходу Анна Жарова, – і за реакціями можемо судити, дуже успішним. В Ізраїлі вже багато років проводяться вечори української літератури та музики, фото та мистецькі виставки, але це завжди залишалося всередині громади, для своїх. Ми хочемо розвивати український простір в Ізраїлі, популяризувати українську культуру та знайомити місцевих ізраїльтян з Україною. І на мій погляд, прихильників української вулиці в Ізраїлі, більшає з кожним заходом. Тепер ініціяторами, які просувають українську культуру в Ізраїлі, є активісти кіноклюбу „Знято в Україні“, Українська мистецька аматорська кузня в Ізраїлі, „Українські здибанки в Ізраїлі“. Дякую кожному, хто провів цей вечір: майстрам, фотографам, музикантам, волонтерам. Свято вийшло яскравим“.

На волонтерських заходах вечора було зібрано понад 7 тис. дол., які будуть використані на закупівлю медичних препаратів для українських воїнів. Допомога ізраїльських друзів дуже необхідна.