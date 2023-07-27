Делеґація СКУ відвідала Україну

Делеґація провідників Світового конґресу українців (СКУ) під час робочої візити до України 4-18 липня провела низку важливих зустрічей з українськими урядовцями, військовими.

Відбулися зустрічі з Віце-прем’єр-міністром із відновлення України Олександром Куб-раковим, міністром оборони України Олексієм Резніковим, начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим, Командувачем Сил територіяльної оборони Збройних сил України, генералом-майором Ігорем Танцюрою, міністром енерґетики України Германом Галущенком, міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком, міністром соціяльної політики України Оксаною Жолнович, міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком.

Візита делеґації розпочалася зі Львова, де лідери СКУ зустрілися з мером міста Андрієм Садовим, головою обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та начальником Націо-нальної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком.

У студії телеканалу „Еспресо“ президент СКУ Павло Ґрод розповів ведучим Віталію Порт-никову та Миколі Вересню про те, як світові українські громади працюють над тим, аби Україна була в НАТО.

Про те, як ще ініціятива СКУ „Unite With Ukraine“ може бути корисною захисникам України та розвідникам, зокрема йшлося на зустрічі з К. Будановим.

„Наша зустріч відображала високий моральний дух бойових сил України та посилювала нашу впевненість у перемозі України над Росією, найбільшою загрозою свободі та демократії у світі“, – підсумував віцепрезидент СКУ, президент Україн-ського конґресового комітету Аме-рики (УККА) Андрій Футей.

Президент СКУ Павло Ґрод, віцепрезиденти Стефан Романів і А. Футей, а також директор ініціятиви „Unite With Ukraine“ Андрій Потічний зустрілися з генералом-майором І. Танцюрою. Під час зустрічі делеґація анонсувала черговий пакет допомоги понад 3 млн дол. Йдеться, зокрема, про броньовану техніку для евакуації та безпечного пересування особового складу в зоні ведення бойових дій, дрони, новітні симулятори зброї для тренування бійців, а також ремонт та відновлення повнопривідних вантажівок.

„Надана вами допомога підрозділам Сил територіяльної оборони Збройних сил України є неоціненною в наших зусиллях з відсічі збройної аґресії Російської федерації“, – заявив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в листі СКУ.

Під час візити СКУ підписав меморандум про співпрацю з Міністерством енерґетики України, а також оголосив про нову партію допомоги.

Делеґація СКУ зустрілася з Мит-рополитом Епіфанієм, Предстоятелем Православної церкви України, Митрополитом Київським і всієї України. Під час спілкування йшлося про духовну опіку над вимушеними переселенцями, збереження української ідентичности в Европі та світі, перехід ПЦУ на новий календар.

П. Ґрод під час візити делеґації СКУ до Молдови провів зустріч з президентом країни Маєю Санду й обговорив, зокрема, всебічну допомогу українцям, які знайшли у Молдові прихисток у часи війни.