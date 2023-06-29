Делеґація зустрілася із сенаторами та конґресменами

Делеґація Українського конґресового комітету Америки (УККА) штату Ілиной відвідала Вашінґтон та провела низку зустрічей з американськими сенаторами і конґресменами. До делеґації увійшли як нові члени управи УККА, так і ті, для кого такі візити є продовженням постійної багаторічної праці з високопоставленими політиками. Загалом ці поїздки відбуваються декілька разів на рік. Головним організатором є УККА та його вашінґтонське бюро – Україн­ська національна інформаційна служба (УНІС) на чолі з директором Михайлом Савківим, який вже багато років очолює УНІС, працює з офісами сенаторів і конґресменів та призначає час для цих зустрічей.

День починається з так званого брифінґу, учасники якого, приїхавши з різних куточків США, отримують настанови і побажання, на що варто звернути увагу їхніх конґресменів і сенаторів.

Цього разу до делеґацій звернулась Посол України в США Оксана Маркарова. Вона наголосила, що найбільший вплив на щоденні рішення американських політиків мають саме виборці. Всі делеґати отримали листівки з описами резолюцій (законопроєктів), що потребують підтримки (голосів) політиків. Резолюцій і постанов було чимало – серед них постанови про заборону імпорту російського урану, заборону на купівлю землі російськими олігархами, надання Російській федерації статусу держави терориста, визнання Голодомору і теперішніх дій Росії в Україні геноцидом, офіційне засудження викрадення дітей та признання Путіна міжнародним злочинцем.

Серед резолюції був і найновіший законопроєкт H. Res 488 ATACMS про запит до адміністрації Байдена надати Україні далекобійні ракети. Цей проєкт вже набув розголосу й особливо засуджується антиукраїнською групою консерваторів і ультраправих республіканців, тому що нібито призведе до ескалації війни. Метою делеґації стало переконати політиків, що війна вже досягла найвищого рівня і єдиним шляхом деескалації є швидка і повна перемога України. А для перемоги потрібна зброя. Багато хто з давніх політиків згадував про часи Холодної війни і довготривалу підготовку до війни з Радянським союзом. Члени делеґації були озброєні не тільки історичними фактами, швидкими арґументами про важливість перемоги України як для зовнішньої так і внутрішньої політики Америки, але й особистими емоційними історіями про щоденні жахи війни.

В США політики зобов’язані зустрічатися зі своїми виборцями й вислуховувати їхні вимоги та потреби. Вони це роблять не тільки з почуття обов’язку, але дійсно хочуть почути думки своїх виборців. Усі розмови ретельно записуються їхніми помічниками, а потім опрацьовуються. Особливість цієї поїздки була в тому, що делеґація чи не вперше охопила представників штатів Айова, Індіана та Ілиной.

Майже всі представники зі штату Ілиной завжди голосують „так“ за проукраїнські законопроєкти, а от щоб переконати сенаторів і конґресменів інших штатів потрібно прикладати набагато більше зусиль. Цим може займатися кожен, хто має право голосу, для цього необов’язково знаходитись у Вашінґтоні. Наприклад, помічник конґресвумен з штату Айова Ніколас Степонавікус латвійського походження. Його 76-річний дідусь латвієць неустанно розповідає про російське зло, котре треба викорінити раз і назавжди.

Загалом представники обох партій настроєні дуже проукраїнськи. При входах до їхніх кабінетів можна побачити українську символіку, що було надзвичайно приємно. Біля бюра представника Конґресу від штату Небраска Дона Бекона красується табличка, де перефразований славнозвісний вислів з острова Зміїний.

Надзвичайно важливим є залучати людей до праці з представниками Конґресу і Сенату. І залучати не тільки українських виборців, але й поляків, людей з країн Балтії і зрештою представників всіх націй залучати протистояти російському злу навіть на американському континенті.

Ми, проживаючи в мирному і ситому суспільстві, повинні ні на хвилину не забувати, що також можемо прискорити перемогу – хтось переказами грошей на потреби української армії, хтось активною участю у мітингах, хтось дописами в соціяльних мережах, а хтось дзвінками чи листами до конґресменів і сенаторів.

9 липня, о 2:30 год., в Чикаґо відбудеться акція-протест навпроти Water Tower Place “No Peace without Justiuce”. Всіх запрошуємо до участи.

Склад делеґації – президент УKKA, Іл д-р Марія Дмитрів-Капеняк, віце-президенти Павло Бандрівський і Ігор Дячун, представники управи УККА Алла Лопаткіна та Ліля Попо­вич, член УККА д-р Натaля Кухар, представник фонду “Help Heroes of Ukraine” Віталій Сікіринський та представниця фонду „UA Resistance Foundation Наталя Баранчан“.