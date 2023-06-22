Делеґація африканських країн відвідала Україну

КИЇВ. – 16 червня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, Президентом Республіки Сенеґал Макі Саллем, Президентом Республіки Замбія Хакаінде Хічілемою та Прем’єр-міністром Арабської Республіки Єгипет Мустафою Мадбулі, які прибули з візитою. У зустрічі також взяли участь спеціяльні представники президентів Республіки Конґо Флоран Нтсіба та Республіки Уганда Рухакана Руґунда.

Вітаючи делеґацію країн Африки в Україні, В. Зеленський відзначив, що голос Африканського континенту повинен чути світ, зокрема, коли йдеться про фундаментальні безпекові питання й відновлення реальної сили Статуту ООН та всієї системи міжнародного права.

„На жаль, цей день почався із чергової російської терористичної атаки проти України. Крилаті й балістичні російські ракети сьогодні показали реальне зневажливе ставлення Росії і до зусиль щодо відновлення миру, і до всіх лідерів світу, які намагаються захистити світ від аґресії. Росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди всьому світу, різним народам на всіх континентах. Ніхто не може відчувати, що їхні кордони захищені, а безпеку їхніх людей ґарантовано, поки Росія намагається зробити аґресію й крадіжку чужих земель ґльобальною нормою“, – наголосив президент.

Під час зустрічі в Києві він презентував лідерам африканських країн українську формулу миру й поінформував про те, як конкретні пункти формули приведуть до відновлення повної безпеки для України та всіх інших держав і народів, які так чи інакше страждають від наслідків російської аґресії, висловив подяку всім учасникам зустрічі за підтримку принципу територіяльної цілісности держав та захищености націй від аґресій.

Президенти та високі представники африканських держав відвідали Бучу на Київщині й побачили наслідки російської окупації.

Під час зустрічі сторони обговорили питання продовольчої безпеки світу, в якому Україна вже продемонструвала свою силу. В. Зеленський представив учасникам переговорів результати двох експортних ініціятив: Чорноморської зернової ініціятиви та гуманітарної програми „Зерно з України“. Він звернувся до учасників зустрічі з пропозицією презентувати своє бачення того, що можна спільно зробити для кращого забезпечення продовольчої безпеки.

„Ми готові значно розширити освітні програми для студентів, зокрема з країн Африканського континенту“, – зазначив В. Зеленський.