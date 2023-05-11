Делеґація американських конґресменів відвідала Україну

КИЇВ. – 5 травня Президент Украї-ни Володимир Зеленський прийняв двопартійну делеґацію Палати представників Конґресу США у складі голови Гельсінкської комісії Джо Вілсона, конґресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц. До складу делеґації також увійшов постійний представник США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Президент наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США, і це особливо важливо в час, коли держава-аґресор відновила масований ракетний терор проти українських міст.

Президент окремо подякував представникам Конґресу за потужну двопалатну й двопартійну підтримку й комплексну допомогу, яку надають США Україні в боротьбі за її майбутнє та майбутнє спільних цінностей – свободи й демократії.

В. Зеленський поінформував американську делеґацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного.