Деклярації знову відкриті

КИЇВ. – Верховна Рада підтримала пропозиції Президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-деклярування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні. За таке рішення проголосував 341 парляментарій.

Відтак під час дії воєнного стану до його припинення або скасування Національне аґентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру деклярацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не пізніше 60 днів з дня набрання чинности цим документом.

Водночас із відкритого доступу вилучаються деклярації, які подані військовослужбовцями Збройних сил України, прикордонниками, працівниками Державної служби спеціяльного зв’язку та захисту інформації, представниками Управління державної охорони, поліцейськими, які залучені до ведення бойових дій, учасниками миротворчих місій, пораненими, полоненими, громадянами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у тому числі, якщо відповідні деклярації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади.

НАЗК має вилучати деклярації вищезазначених категорій громадян із відкритого доступу на підставі письмового подання керівника або заступника керівника державного органу, в якому проходить службу суб’єкт декларування.

Верховна Рада 5 вересня ухвалила закон про відновлення електронного деклярування під час воєнного стану. В ухваленій редакції документа є норма, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для деклярантів добровільно подати заяву щодо персонального відкриття деклярації впродовж року.

Ця норма викликала суспільне невдоволення. Петиція до Президента В. Зеленського із закликом накласти вето на ухвалений закон про відновлення е-деклярування та повернути його до парляменту з вимогою відкрити реєстр майнових деклярацій чиновників набрала необхідну для розгляду кількість підписів у рекордно короткий термін. 12 вересня В. Зеленський ветував цей закон і вніс до Верховної Ради пропозиції до ухваленого документа.