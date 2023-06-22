Двері НАТО залишено відкритими

БЕРЛІН. – Союзники по НАТО погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу, але не розглядатимуть питання щодо її формального запрошення для входження під час Вільнюського саміту. Про це у Берліні під час спільної прес-конференції з Канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

„Вільнюський саміт у липні дозволить сформувати бачення майбутнього України як незалежного та демократичного члена евроатлантичної родини. На саміті союзники розглянуть прагнення України до членства. Союзники працюють над створенням багаторічного пакета допомоги для України. Вони також працюють над створенням нової Ради НАТО-Україна для спільного розгляду питань безпеки, що складають спільний інтерес“, – сказав Столтенберґ.

Він зауважив, що ухвалені під час саміту у Вільнюсі рішення приведуть Україну ближче до НАТО. Країни-союзниці погодилися залишати двері НАТО відкритими. Рішення, коли Україна увійде до НАТО, має ухвалюватися Україною та всіма членами Альянсу, при цьому у Росії немає права вето на таке рішення.