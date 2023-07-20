Графіт з України

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Графіт є необхідним для великої енерґетики і для автомобільної промисловости. 97 відс. графітового концентрату виготовляється в Південній Кореї, Японії та Китаї. Україна може стати виробником графітного концентрату у світі. Найбільша кількість запасів українського графіту припадає на Кіровоградську область, де у 2024 році почнуть будувати комбінат з виробництва концентрованого графіту. Підприємство розраховане на 750 робочих місць та має потенціял стати найбільшим виробництвом з видобування та очищення графіту в Европі. Про це розповів перший заступник начальника обласної військової адміністрації Павло Конопко. Завод будуватимуть протягом п’яти років.

У області вже діє подібне підприємство з видобутку графітової руди і виробництва графіту для промислових потреб –Заваллівський графітовий комбінат. Воно засноване ще у 1930-му році. Стратегічне підприємство не могло не викликати інтересу росіян. 22 жовтня минулого року російські війська завдали три ракетні удари по енерґетичному об’єкту, який забезпечував живлення комбінату та низку населених пунктів Кіровоградської та Миколаївської областей. З 1 листопада підприємство змушене було призупинити свою діяльність.