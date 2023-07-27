Готуємо Буковинський фестиваль

Буковинська „Просвіта“ свого часу заснувала етно-фестиваль давньої української народної пісні „Буковина автентична“ імені Євгенії Ярошинської – відомої в краї збирачки фолкльорних пісень, якій 18 жовтня 2023 року відзначатимемо 155 років з дня народження.

Перший етап фестивалю відбувся чотири роки тому, другий плянуємо організувати 14-15 жовтня цього року, обов’язкова вимога для художніх колективів – пісні давні, забуті -часів Січових Стрільців, репресій, голодоморів, ОУН та УПА. Плянуємо долучити не менше, ніж 12-15 колективів чи солістів з усіх районів Чернівецької області.

Щиро запрошуємо також взяти участь у фестивалі-концерті – онлайн або створити відео-запис давньої укра-їнської пісні колективу діяспори.

Може хтось із вихідців з Буковини живе в Америці, але пам’ятає якусь давню патріотичну пісню, ми б і її відтворили на фестивалі на високому професійному рівні і показали у відео-репортажі.

Фестиваль-концерт благодійний, всі кошти, зібрані в Палаці культури міста Заставна (головний організатор Заставнівська „Просвіта“), будуть спрямовані до Збройних сил України.

З повагою, і за дорученням правління Буковинської „Просвіти“,