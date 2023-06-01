Головою ВР обрали Кравченка

КИЇВ. – Головою Верховного суду (ВС) 26 травня обрали строком на чотири роки суддю Станіслава Кравченка, який є також головою Касаційного кримінального суду у складі ВС.

На пост голови претендували судді Альберт Єзеров, Іван Міщенко, Станіслав Кравченко та Наталія Коваленко. Після цього відбулося голосування, за результатами якого найбільше голосів набрав Кравченко – 108. За суддю Міщенка присутні віддали 14 голосів, за Коваленко – 13, Єзерова – 2.

С. Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Чернігівської області, закінчив Українську юридичну академію ім. Ф. Дзержинського (нині Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). У 2011 році Кравченка обрали до Вищого спеціялізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

У 2017 році він пройшов конкурс до новоствореного Верхов-ного суду, де очолив його підрозділ – Касаційний кримінальний суд. У 2017 році Громадська рада доброчесности дійшла висновку про те, що кандидат на посаду судді Верховного суду Кравченко не відповідає критеріям доброчесности та професійної етики. Причиною для цього стало повідомлення неправдивих відомостей у деклярації доброчесности щодо участи в ухваленні рішень з порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також ймовірне недеклярування земельної ділянки площею 900 квадратних метрів у місті Козелець.