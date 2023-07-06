Генерал Залужний нагородив дітей

ТЕРНОПІЛЬ. – Понад 70 дітей, які допомагають Збройним силам України, отримали нагороди від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Свято відбулося в драматичному театрі ім. Шевченка.

З початку повномаштабної війни юні тернополяни своєю працею збирають грошові пожертви для воїнів. Миколка разом з мамою і братом пекли торти, потім продавали. Вони передали на армію 12 тис. грн. Катрусі тільки п’ять років, але вона мелодійною грою на бандурі збирала гроші для солдат. Максимко вчився біля батька зварювати дрібні деталі, розмальовувати маскувальними фарбами автомобілі, які подарували на передову.

Українські діти, подаючи гарний приклад для дорослих, стали маленькими волонтерами, щоб змінити країну і наблизити мир.

Також Митрополит Епіфаній, перебуваючи з візитою на Тернопільщині, відвідав дитячий навчально-реабілітаційний центр. Він привіз подарунки дітям з особливими потребами, поблагословив їх, подякував колективу закладу за люблячу турботу про знедолених дітей.