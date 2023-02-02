Генеральний прокурор України перебуває у США

ВАШІНҐТОН. – Генпрокурор України Андрій Костін перебуває у США з офіційною візитою. У ході візити він проведе низку зустрічей високого рівня для продовження підтримки США, зокрема щодо забезпечення притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, створення Міжнарод­ного трибуналу для керівництва Росії, побудови компенсаційного механізму для постраждалих від аґресії. „Україна не допустить безкарности за корупційні злочини. Безмежно вдячні нашим партнерам за підтримку і докладаємо всіх зусиль, щоб уся надана допомога досягла адресата“, – заявив А. Костін в інтерв’ю для FOX News.

27 січня А. Костін під час зустрічі з Послом США в Україні Бріджит Брінк і американськими інспекторами заявив, що корупційні злочини під час війни можна прирівняти до мародерства.