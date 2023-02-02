Генеральний прокурор України перебуває у США

ВАШІНҐТОН. – Генпрокурор України Андрій Костін перебуває у США з офіційною візитою. У ході візити він проведе низку зустрічей високого рівня для продовження підтримки США, зокрема щодо забезпечення притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, створення Міжнародного трибуналу для керівництва Росії, побудови компенсаційного механізму для постраждалих від аґресії. „Україна не допустить безкарности за корупційні злочини. Безмежно вдячні нашим партнерам за підтримку і докладаємо всіх зусиль, щоб уся надана допомога досягла адресата“, – заявив А. Костін в інтерв’ю для FOX News.
27 січня А. Костін під час зустрічі з Послом США в Україні Бріджит Брінк і американськими інспекторами заявив, що корупційні злочини під час війни можна прирівняти до мародерства.