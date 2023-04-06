Гендиректорка ЮНЕСКО варила борщ

КИЇВ. – Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле долучилася до приготування борщу та деґустації страви в одному зі столичних ресторанів під час презентації ідеї Музею борщу.

Захід організований експерткою, менеджером подання борщу до ЮНЕСКО Мариною Соботюк та шеф-кухарем Євгеном Клопотенком у ресторані „Сто років тому вперед“. На заході продемонстрували процес вирощування буряка із зернини до коренеплоду на імпровізованій грядці. Поряд із городиною розмістили банки, наповнені складовими традиційної української страви. Гості ресторану ознайомилися з різноманітними дослідженнями про борщ. О. Азуле, Міністер культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та перша заступниця Міністра закордонних справ Еміне Джапарова долучилися до приготування цієї страви. Надалі готову страву законсервували у скляних банках, після чого О. Азуле письмово засвідчила, що страва приготована за її участи. „Це буде першим елементом майбутнього Музею борщу“, – підкреслив Є. Клопотенко.

3 квітня О. Азуле прибула до Києва. На 4 квітня в Одесі за її участи відкрили на розі вулиць Пушкінської та Ланжеронівської, біля Морського музею, інформаційну табличку про включення об’єкта „Історичний центр Одеси“ до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.