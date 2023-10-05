В Україні не співатимуть

В Україні запустили сайт theylovewar.com („Вони люблять війну“), на якому зібрали список усіх „зірок“ та публічних осіб, які підтримують криваву війну путінського режиму в Україні. Серед них Ані Лорак, Регіна Тодоренко, MARUV, Сніжана Єгорова, Ганна Седакова, Оксана Марченко, Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Олена Бондаренко, Тетяна Монтян та багато інших.

Ініціативу розробив український блоґер та Міністерство культури підготувало новий список із 47 російських діячів, які відкрито підтримали вторгнення армії Росії в Україну.

Серед музикантів та співаків до списку потрапили Микола Басков, Дмитро Білан, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Доліна, Сергій Жуков, Григорій Лепс, Микола Расторгуєв, Тимур Юнусов (Тіматі).

Актори та режисери: Дмитро Харатьян, Яна Поплавська, Дмитро Пєвцов, Никита Міхалков, Володимир Машков, Марат Башарів.

Політики та пропаґандисти Аскер-заде Наїля Вагіф Кізі, Бабаян Роман, Гудошников Олексій, Дугін Олександр, Колеров Модест. Редакція „Свободи“ підготувала перелік окремих осіб, електронні адреси і телефони аґенцій яких виявлено у соціяльних мережах.

Олег Газманов – путініст і прихильник „русского міра“ заявив, що візьме автомат, щоб убивати українців. Адреса: 27@gazmanov.ru

Регіна Тодоренко, народилася в Одесі, українська телеведуча, співачка, композитор, у вересні 2022 року потрапила під санкції України поряд зі співачками Таїсією Повалій, Ані Лорак та Ганною Сєдоковою. NinaLeyts@gmail.com.

Микола Басков 26 лютого 2022 року включений до чорного списку Латвії за підтримку російської аґресії проти України. 19 жовтня 2022 року внесений до списку санкцій України громадських діячів, які публічно закликають до аґресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну аґресію РФ проти України. 3 лютого 2023 року М. Басков внесений до списку санкцій Канади російських аґентів дезінформації. Адреса: 121615, Москва, Рублевское шосе, 18, корпус 1, кв. 206.

Таїсія Повалій (дівоче прізвище Гирявець) з Шамраївки, Київська область – радянська, українська та російська співачка, народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), з вересня 2022 року перебуває під санкціями України. Офіційний сайт – http://povaliy.com.ua

Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк), народна артистка України (позбавлена звання 2022 року). У вересні 2022 року потрапила до списку санкцій України проти російських політиків, олігархів і колабораціоністів. Санкції передбачають позбавлення державних нагород. Адреса: Москва, вул. Большая Поч­товая, д. 26в. В інтернеті www.anilorak.com.

Марат Башаров – російський актор театру і кіно, телеведучий. У 2022 підтримав російське вторгнення в Україну, 19 жовтня 2022 року внесений до санкційних списків України проти осіб, які виправдовують та визнають законною збройну агресію РФ проти України. 3 лютого 2023 року внесений до списку санкцій Канади як причетний до поширення російської дезінформації та пропаґанди. Електронна адреса: mbash@mail.ru (agent).

Анна Асті (Ганна Дзюба) з Черкас – українська співачка. Колишня солістка гурту Artik & Asti. Телефони 7-925-070-7793, 7-964-592-9262.

Аніта Цой – російська співачка, композиторка, телеведуча та філантроп. Телефон: 7-930-343-2312 (Ганна).

Лариса Доліна – радянська та російська естрадна співачка, актриса; народна артистка Російської федерації. Член партії „Єдина Росія“. Телефони: 7-916-233-0203 (Олек­сандр Костомаров), 7-925-322-3350.

Володимир Винокур – радянський і російський артист естради, гуморист, співак, телеведучий. Телефон: 7-495-276-2119, адреса Vladimir_vinokur@mail.ru

Анна Корсун, відома як Maruv, – українська співачка, композиторка, поетеса та продюсер. Жила у Києві. Адреса maruvofficial@gmail.com