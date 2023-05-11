В Україні вперше відзначили День Европи

КИЇВ. – В Україні 9 травня відзначили День Европи. Україна вперше за 20 років долучиться до заходів з нагоди Дня Европи.

Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав указ про святкування Дня Европи. Його відзначатимуть щороку 9 травня.

Також президент пропонує перенести дату відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на 8 травня і разом з усією вільною Европою 9 травня відзначати День Европи.

9 травня відзначається як День Европи в усіх країнах Европейського союзу на честь єдности та миру на континенті. Дата була офіційно визначена у 1985 році під час саміту Европейської ради.

9 травня визнано датою народження Европейського союзу. Вперше Україна зустрічає свято у новому статусі країни-кандидата на вступ до ЕС, який отримала влітку 2022 року.

З нагоди Дня Европи до Києва 9 травня приїхала очільниця Европейської комісії Урсула фон дер Ляєн.З нагоди святкування в Києві відкрили вулич-ні експозиції „Разом ми – Европа“ на Хрещатику та „Культурна мозаїка“ на Софіївській площі.