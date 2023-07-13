В Туреччині підписано меморандум

СТАМБУЛ. – 8 липня під час робочої візити Президента України Володимира Зелен­ського до Турецької Республіки у присутності Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було підписано Мемо­рандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловости України й Міністерством промисловости та технологій Турецької Республіки у сфері стратегічних галузей промисловости.

Меморандум підписали Міністер з питань стратегічних галузей промисловости України Олександр Камишін і Міністер промисловости та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир. Серед напрямів співпраці – розвиток потужностей і можливостей виробництва автономних транспортних засобів, зокрема безпілотних літальних апаратів; нарощування виробництва різних типів БпЛА; дослідження й розробки в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн; інше технічне співробітництво, необхідне для розвитку стратегічних галузей промисловості.