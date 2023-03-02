В ООН голосували проти Росії

НЮ-ЙОРК. – Голосування Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації в Україні, яке відбулося 23 лютого, ще раз засвідчило, хто відповідальний за аґресію проти України, та підтвердило вимогу світового співтовариства до Росії негайно припинити війну.

Головною метою було обговорити та проголосувати резолюцію Генеральної асамблеї, яка проливала світло на тих, хто є відповідальним за війну проти України, а також визначала принципи для досягнення справедливого миру.

ООН переважною більшістю голосів – 141 – висловилася за справедливий мир в Україні. Лише сім країн голосували проти. Росію підтримали Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.