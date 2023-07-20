В Грузії проти лікування Саакашвілі

ТБІЛІСІ. – Міністерство закордонних справ Грузії викликало виконувача обов’язків Посла Польщі в країні Маріуша Петра Жака після того, як польські лікарі відвідали колишнього президента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі.

Відбулася зустріч з ним міністра Іллі Дарчіашвілі. На зустрічі грузинська сторона висловила стурбованість у зв’язку з інцидентом, що стався з польським лікарем, коли один із лікарів намагався таємно винести з клініки медичний зразок, взятий у засудженого М. Саакашвілі.

„Польському дипломату ще раз роз’яснили, що держава зацікавлена в тому, щоб громадськість мала повну інформацію про стан здоров’я М. Саакашвілі. У зв’язку з цим неодноразово була висловлена готовність до допуску до клініки чужоземних лікарів за бажання родини, про що свідчить візита польських лікарів до засудженого Саакашвілі, організована на підставі клопотання родини та за підтримки посольства Польщі, попри те, що засудженому Саакашвілі, згідно з рішенням Страсбурзького суду з прав людини, було відмовлено у переїзді на лікування до Польщі.

На зустрічі польський дипломат зазначив, що він не поінформований про те, чим була викликана подібна поведінка польського лікаря.

3 липня М. Саакашвілі в онлайн-форматі взяв участь у судовому засіданні. Було видно, як він сильно схуд під час перебування в лікарні.

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення станом ув’язненого Саакашвілі та доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест через знущання з Саакашвілі та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею. 6 липня посол Грузії залишив Київ у відповідь на вимогу керівництва України.

12 липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що бригада польських лікарів розпочала у Тбілісі комплексне медичне обстеження Саакашвілі.