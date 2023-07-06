Віче родин загиблих військових

КИЇВ. – 30 червня на Майдані Незалежности у Києві відбулося віче „Голос полеглих героїв“ за участи родин полеглих у російсько-українській війні військових. На віче зібрались батьки, дружини, діти, родичі, побратими та друзі загиблих героїв України, які досі не можуть поховати своїх рідних через відсутність військового кладовища. З літа 2022 року йшов пошук ділянки під Національне військове кладовище, але цей задум не здійснено й досьогодні. Урни з прахом героїв перебувають на тимчасовому зберіганні у крематорії, або у родин вдома. Частина родин не хоче кремувати тіла воїнів із релігійних міркувань, але на кладовищах майже немає місць, щоб поховати з почестями своїх близьких.

Ще восени минулого року родинам загиблих пообіцяли Національне військове кладовище. Вже у березні 2023 року розглянуто та затверджено ділянку на Биківні, проте і через три місяці справа не зрушила з місця.