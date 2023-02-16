Вікторія Спартц хоче піти з Конґресу

Конґресвумен Вікторія Спартц, яка переобралась на посаду під час проміжних виборів у США 8 листопада 2022 року, 4 лютого заявила, що не балотуватиметься на жодну з посад у 2024 році і збирається піти з Конґресу.

Рішення В. Спарц розчищає шлях для депутата Джима Бенкса в конкурентній боротьбі на праймеріз республіканців у Сенат в Індіяні, що відбулося після заяви колишнього губернатора штату Мітча Деніелса про те, що він також відмовляється від участи у виборах до Сенату.

Вперше В. Спартц була обрана до Палати представників у 2020 році. Вона стала першою в історії етнічною українкою, обраною до Конґресу США.

У липні 2022 року В. Спартц звернулася до Президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Пізніше вона наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.