Військо Росії зазнає втрат

Російські окупаційні війська не зможуть розгорнути наступальні дії одночасно на всіх напрямках, оскільки мають великі проблеми з логістикою, тому ворог активно мінує Запорізьку область та посилює фортифікаційні споруди поблизу Кримського перешийку.

У районі Мар’їнки та Авдіївки Росія за добу втратила майже дві роти особового складу, також окупанти вивозять техніку з Марію­поля. В районі Мар’їнки росіяни атакували з бойовими машинами піхоти та бронетранспортерами, а біля Павлівки працювала група піхоти з танками – всі атаки було відбито.

4 квітня ворог атакував Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва „Shahed-136/131“, сили ППО збили 14 з 17 дронів-камікадзе. Російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району, є влучання по одному з підприємств, виникла пожежа, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Загалом у небі Одещини Сили протиповітряної оборони знищили 13 дронів-камікадзе.

4 квітня українські десантники знищили російських окупантів на одній з їхніх позицій в Донецькій області. Виявили та завдали ударів по ворогу бійці 71-ої окремої єгерської бриґади Десантно-штурмових військ України.

Пересування та скупчення солдатів російської окупаційної армії зафіксували українські розвідувальні безпілотники.

Від початку повномаштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 2,005 осіб.