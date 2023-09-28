Військові прийшли до Зарваниці

ЗАРВАНИЦЯ. – 16 і 17 вересня у Марійському духовному центрі „Зарваниця“ проходило XV Всеукраїнське військове паломництво. Його організував департамент військового капелянства патріяршої курії УГКЦ для воїнів, ветеранів, капелянів, родин загиблих захисників. У паломництві взяв участь заступник начальника Служби військового капелянства Збройних сил України полковник Любомир Якібчук.

Керівник департаменту Владика Михаїл Колтун благословив усіх присутніх і відслужив молебень за мир в Україні. Військові та родини героїв принесли китиці калини, соняшника та пшениці, як символи пам’яті, вдячности та боротьби.

Учасники прощі пройшли хресну дорогу, біля чудотворної ікони Божої Матері вшанували героїв, які віддали найдорожче життя за Україну.

Представники Українського католицького університету провели лекцію „Покликані до свободи“.