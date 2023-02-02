Військові об’єкти в Ірані атакували дрони

У ніч проти 29 січня в Ірані сталася серія вибухів. З різних джерел відомо про вибухи у п’яти містах, де знаходяться стратегічні об’єкти країни. Влада Ірану підтверджує лише одну атаку – на центр виробництва боєприпасів у місті Ісфахан.

Відповідальність за атаки ніхто на себе не взяв.

„The Jerusalem Post“ з посиланням на джерела в західній розвідці пише, що атака безпілотників в Ісфахані була „феноменально успішною“. За даними видання, в Ісфахані сталися чотири вибухи на об’єкті, що розробляє сучасну зброю. Аґентство IRNA також повідомило, що в місті Шахід-Салімі спалахнув великий завод з виробництва моторних масел. Були повідомлення про вибух на авіобазі в місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи та пожежі в містах Хамадан та Решт (північ). Крім того, повідомлялося про звуки вибухів у столиці. За словами місцевих жителів, там атакували урядові будівлі.

За даними „The Times of Israel“ за кілька годин до атаки дронів на іранські об’єкти Прем’єр-міністер Біньямін Нетаніягу заявив, що вночі країна зробить кілька негайних кроків, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

Росія з осені обстрілює Україну дронами іранського виробництва. Крім того, армія аґресора розраховує заповнити дефіцит балістичних ракет за рахунок постачання з Ірану.

На вибухи в Ірані відреаґував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк: „Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам“.