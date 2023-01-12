Війна спричинила хвилю біженців

БЕРЛІН. – Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. Про це заявили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців: „Понад 7.9 млн людей залишили країну і ще 5.9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами“, – сказала представниця управління в Німеччині Катаріна Лумп. Вона зазначила, що США та Німеччина є найбільшими гуманітарними донорами, що відгукнулися на кризу біженців, зокрема Німеччина надала Україні понад 1 млрд евро гуманітарної допомоги.