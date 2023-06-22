Війна паразитів проти творців і оборонців

У ці червневі дні, коли оскаженілі у своїй люті до українців рашисти з усіх сил руйнують, вбиваючи людей, мій рідний Кривий Ріг, я зробив для себе висновок, хто вони такі. А допоміг мені його зробити виступом у прямому етері 13 червня Президент України Володимир Зеленський, який народився, жив і свого часу вчився теж у Кривому Розі. Він, зокрема, зазначив: „Навіть звірі моральніші, ніж ви, росіяни“. І саме ці його слова я й пов’язав зі словами іншого відомого на увесь світ Президента США Рональда Рейґана, який назвав СРСР „імперією зла“. Бо ж сьогочасна Росія своїми діями під час російсько-української війни дуже міцно закріпила тепер це визначення уже за собою.

Паразитуючи на досягненнях інших народів, обмеживши права і свободи свого народу і зі звірячою люттю нищачи нас, українців, сьогочасні правителі РФ такими діями остаточно ідентифікували себе з хижаками-паразитами. Паразитуючі дурні в людській подобі дуже хочуть, щоб їх всі боялись, і саме цим своїм бажанням вони тепер викидають себе із роду людського, бо люди розумні хочуть, щоб їх передусім розуміли, а не боялись.

А представники зла завжди хочуть руйнувати і вивищуватись над усіма іншими. Насамперед – над волелюбними оборонцями і творцями. Чому саме над ними? Бо творці й оборонці захищають людство від страху: обороняючи життя і пояснюючи його цінність своєю діяльністю у гармонії з природою.

Не буду називати імена героїв-оборонців з Кривого Рогу, які увічнили себе подвигами і віддали свої життя, захищаючи Україну в боях, бо список цей довгий і, на жаль, ще не завершений, адже війна триває; а тому буде несправедливо, якщо когось із них назву, а когось – ні.

Творити життя в різних його іпостасях і захищати його – це і є високе призначення людини, яка має постійно духовно розвиватися. Тож маємо пам’ятати його оборонців і творців, аби не стати свого роду бездуховними, уподібнюючись у своїх діях аґресивним паразитам-загарбникам. Щоб не стати такими, коли „навіть звірі моральніші“, як це сказав В.Зеленський.

Сергій Зінченко -редактор добровільної незалежної газети „Промінь Просвіти Є“, Кривий Ріг.