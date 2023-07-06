Війна б’є по українських дітях

Станом на ранок 14 червня понад 1,504 дитини постраждали в Україні внаслідок повномаштабної збройної аґресії Росії. Гинути українські діти почали з перших годин війни в Україні. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 488 дітей загинули та понад 1,016 отримали поранення різного ступеня тяжкости. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними. Велика кількість дітей з перших днів війни почали втрачати своїх тат і мам серед цивільних та військових. Мільйони сімей розділені. Діти живуть без одного з батьків у евакуації. В усіх дітей в Україні порушується процес навчання через реґулярні повітряні тривоги, відключення світла та інтернету. У мільйонів дітей, які вже більше року живуть в евроатлантичному просторі, стрес через те, що живуть не вдома, без батька, а ще вимушені вчитися за програмами місцевих шкіл плюс дистанційно за сімейною формою навчання в наших українських школах. На окупованих територіях дітей почали забирати у батьків і депортувати в Росію. За офіційними даними зараз приблизно 19,500 дітей депортовані в Росію. Їх не тільки забирають в російські сім’ї, але й змінюють імена і дати народження, щоби назавжди відірвати від України та українського. Ця війна найбільше б’є по дітям і є кричущим порушенням прав дітей!

Перше, що рашистський режим робить щодо цих дітей, так це застосування виховання в дусі російського шовінізму та ідеалів „русского мира“ як пропаґандистської матриці в навчальних закладах з метою подальшого розвитку впливу на дітей та їх психологічний і психічний стан і без того жорстокої пропаґанди ідеології рашизму. Таким чином, Кремль поставив завдання сформувати з маленьких українців армію нових лояльних до Москви громадян, які виконуватимуть ролю яничар. Свого часу турецька армія викрадала із завойованих територій маленьких хлопчиків, щоб виростити з них найвідданішу армію Османській порті. За таким принципом очільник Кремля краде українських дітей, і не тільки хлопчиків, а й дівчаток. Метою таких програм є створення особливо жорстоких й вірних режимові підлітків, яких згодом можна буде використовувати проти їхньої Батьківщини. Російський фашизм формує людську основу для свого злочинного майбутнього.

Крім того, тепер батьки або законні представники можуть забрати дитину з закладу виключно після того, як покажуть російський пашпорт та відповідні російські документи, що, по суті, є прихованою кампанією нав’язування громадянства окупаційної держави всупереч міжнародному праву. Президент Росії Володимир Путін нещодавно підписав указ, який передбачає депортацію з окупованих Росією українських територій громадян України, які збережуть українське громадянство, після 1 липня 2024 року.

У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати. Згідно з указом, іноземцями вважатимуться ті громадяни, які „заявили про своє бажання зберегти наявне у них громадянство або залишитися особами без громадянства“, а також не склали присягу громадянина РФ.

Починаючи з 15 червня, неповнолітніх з окупованих територій вивозять щодня.

Географія закладів – різноманітна й охоплює на сьогодні Білорусь, Крим, Чуваську республіку, Нижній Новгород, Дагестан, Краснодарський край, області Архангельську, Челябінську, Ярославську, Кіровську область, Томську, Тверську, Тульську, Мурманську, Пензенську, Північну Осетію, Карелію, Марій Ел, Інгушетію, Приморський край. Білоруський червоний хрест офіційно оголосив про перебування понад 700 українських дітей на території країни – союзника аґресора.

Центр національного спротиву (ЦНС) склав мапу таборів, куди росіяни розселяють депортованих українських дітей. Усього на карті нанесено 45 дитячих й 12 мілітарних таборів. Протягом кампанії 2023 року лише за офіційною інформацією від вищих посадовців Росії держава-аґресорка плянує відправити 5,000 дітей з окупованих територій у так звані багатоденні тематичні маршрути, пов’язані з історією і культурою Росії. Ще 6,000 дітей „відпочинуть“ в таборах на території Росії.

Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюра наразі незаконно депортованими вважаються 19,514 українських дітей. З дітьми проводять русифікацію, мілітаризацію, індоктринацію, медичне втручання невідомої природи.

Парляментська асамблея Ради Европи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії. А Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії В. Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину – незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської федерації, яке відбувалося щонайменше з 24 лютого 2022 року. Генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий ордер на арешт В. Путіна є довічним.