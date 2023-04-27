Візита Єнса Столтенберґа до Києва

КИЇВ. – 20 квітня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, який прибув до України з візитою.

„Ми вітаємо Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа у Києві, в Україні, яка стоїть міцно, вільно й бачить перспективу повного звільнення нашої землі від російського окупанта. Цю візиту Генерального секретаря – першу за час повномаштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень“, – сказав В. Зеленський за результатами переговорів з Є. Стол­тенберґом у Києві.

Під час зустрічі сторони торкнулися чотирьох основних питань: засідання групи з питань оборони України у форматі „Рамштайн“ 21 квітня; стимулювання партнерів щодо постачання деяких видів зброї; підготовка до Вільнюського саміту НАТО, на який запрошено Україну, а також ґарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.

В. Зеленський звернувся до Генерального секретаря з проханням допомогти подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіяції, артилерії та бронетехніки.

Зі свого боку Є. Столтенберґ високо оцінив хоробрість ЗСУ та стійкість українського народу, які надихають увесь світ. Він зазначив, що приїхав з простим сиґналом: НАТО стоїть разом з Україною. Він наголосив, що російська аґресія має бути зупинена.

Є. Столтенберґ розповів, що під час зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціятиву підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами НАТО.