Візита Урсули фон дер Ляєн до Києва

КИЇВ. – Президентка Еврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибула до Києва, щоб разом з українцями відзначити День Европи. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нею.

Головне з пресконференції: Евро-пейський союз готовий надати Україні 1 млн снарядів; настав час для позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЕС; Україна розраховує, що ЕС найближчим часом ухвалить 11-ий санкційний пакет щодо Російської федерації, який міститиме обмеження проти атомної галузі держави-терориста.

В. Зеленський та У. фон дер Ляєн заявили про наміри створити спільну з ЕС координаційну групу для вирішення проблем, пов’язаних з експортом української сільськогосподарської продукції.

Негайним пріоритетом Европей-ської комісії є безперешкодний транзит українського зерна за найнижчою можливою ціною до Евросоюзу.

11-ий пакет санкцій Европейського союзу буде з обмеженням імпорту та посиленням боротьби з обходом Росією обмежень через імпорт до третіх країн чи тіньові структури.

Прем’єр-міністер України Денис Шмигаль обговорив з У. фон дер Ляєн питання експорту української аґрарної продукції до Европейського союзу.