Візита Президента України до США і Канади

22 вересня Президент України Володимир Зеленський провів зуст­річ із Президентом США Джозефом Байденом. Переговори відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі. В. Зеленський і Джо Байден обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу. В. Зеленський подякував Прези­дентові США за оголошений новий потужний пакет допомоги Україні.

Президент України В. Зеленський зустрівся з українською громадою в Українському інституті Америки. Близько 50 осіб взяли участь у зустрічі, в основному, представники так званої „старої діяспори“ та громадських організацій, які працюють в Ню-Йорку та околицях. Один з організаторів зустрічі Андрій Доб­рянський, представник Українського конґресового комітету Америки, пояснив це тим, що представники так званої „третьої хвилі іміґрації“ та їхні нащадки є більш організованими. Свій виступ В. Зеленський розпочав з того, що відзначив ролю діяспори в представництві України за кордоном: „Ви – наші амбасадори. Ви захищаєте Україну, її цілісність, і робите це бездоганною. Доказом цього є те, що нас знають, і нас чують“. Закінчив він свій виступ закликом до громади продовжувати тиск, задля того, аби повернути Україні мир.

Після виступу низка представників громади отримали державні нагороди. Відзначені нагородами президентка фонду „Revived Soldiers“ Ірина Дісіпіо-Ващук, Іван Гинян­ський, засновник та президент групи компаній „Віннер“, відомий композитор та бандурист Григорій Китастий, Ігор Рудько, національний командир організації Українські американські ветерани.

У Вашінґтоні Президент України Володимир Зеленський 21 вересня провів зустріч із лідером Демокра­тичної партії в Сенаті США Чаком Шумером, лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Маконелом і сенаторами. Він поінформував сенаторів про актуальну ситуацію на фронті, першочергові оборонні потреби України та необхідність посилення спроможностей української ППО, особливо через наближенням зими. В. Зеленський висловив сподівання, що Конґрес і надалі ухвалюватиме важливі рішення для фінансової підтримки України. Із сенаторами В. Зеленський обговорив імплементацію „Формули миру“, питання повоєнної відбудови України.

Президент В. Зеленський зустрівся із Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській аґресії. Допомога вже сягнула 46 млрд дол. Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження, важливість посилення української ППО, своєчасного постачання необхідних озброєнь і боєприпасів з боку партнерів, створення баз для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка.

В. Зеленський мав зустріч зі спікером Палати представників Конґресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Гакімом Джеффрісом.

Президент В. Зеленський у Ню-Йор­ку провів зустріч зі спеціяльною представницею Президента США з відновлення України Пенні Пріцкер. Він привітав П. Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.

Сторони обговорили пріоритетні для відбудови області нашої країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

У Ню-Йорку Президент України В. Зеленський узяв участь у врученні премії „Atlantic Council Global Citizen Awards“, якою відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.

Нагороду присудили та передали у травні поточного року в Києві. У Ню-Йорку відбулась офіційна церемонія вручення відзнаки.

У церемонії взяли участь Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який отримав відзнаку за значний внесок у забезпечення миру в Европі та протистояння загрозі ґльобальній демократії з боку Росії, Прем’єр-міністер Японії Фуміо Кішіда, якого відзначено за лідерство у G7 в контексті зміцнення ґльобального Півдня та сприяння міжнародній співпраці, Міністер фінансів США Джанет Єллен, яку нагороджено за 40-річну кар’єру економіста, політичне лідерство задля забезпечення стійкої та інклюзивної економіки США й світу.

Захід відвідало близько 700 осіб, зокрема й чинні та колишні глави держав, урядів, посли ООН, представники адміністрації США, керівники бізнесу, ЗМІ та лідери громадської думки.

Олена Зеленська разом із Прези­дентом В. Зеленським відвідали у Вашінґтоні меморіял Пентагона, споруджений на честь 184 жертв терористичної атаки 11 вересня 2001 року на штаб-квартиру Міністерства оборони США.

„Ми в Україні добре розуміємо цей біль, бо наша країна переживає щоденний терор проти мирних міст, будинків, лікарень та громадських центрів із боку Росії. Ми знаємо, як важливо зупинити це зло, щоб більше ніхто не загинув. Україна зі США. США з Україною“, – зазначила дружина Президента.

О. Зеленська відвідала Джордж­тавнський університет, найстаріший університет у Вашінґтоні та найстаріший католицький університет у США. Його було засновано в 1789 році. У 2022 році українські студенти започаткували в університеті „Україн­ський клюб“. Він налічує 50 членів, 20 із яких – етнічні українці.

Керівництво підтримує дружні відносини з Посольством України у США. Зокрема, у першу річницю початку повномаштабної російської аґресії університет вивісив на головній адміністративній будівлі український прапор.

О. Зеленська подякувала керівництву закладу та студентам за солідарність з Україною в боротьбі із загарбником. Студентів, відкрила в університеті українську книжкову поличку, передавши видання з історії літератури. Таким чином США стали 40-ою країною – учасницею проєкту першої леді „Українська книжкова поличка“, у межах якого бібліотекам світу передано вже 47 тис. українських книг.

Президент Зеленський в Канаді вперше під час російського вторгнення

Президент України Володимир Зеленський після перебування у США 22 вересня прибув до Канади з першою візитою в ту країну за час відкритого російського вторгнення в Україну. На летовищі Оттави його зустрів Прем’єр-міністер Джастін Трюдо. Приблизно 1.4 млн канадців мають українське коріння, зокрема заступниця прем’єр-міністра Христя Фріланд, яка також вітала Прези­дента Зеленського та його дружину.

Зеленський виступив у канадському парляменті, що було його першим особистим зверненням до канадських законотворців після промови у березні минулого року з допомогою відеозв’язку. Канадські урядові джерела повідомляють, що Оттава оголосить додаткову допомогу Україні, яка може включати зокрема військову техніку, а також сприяння в нав­чан­ні пілотів на літаках F-16 і з придбанням систем протиракетної оборони.

В. Зеленський на зустрічі із Дж. Трюдо висловив подяку за підтримку України та українців. З початку пов­номаштабного вторгнення Канада надала Україні допомогу на понад 8 млрд канадських долярів і підготувала майже 40 тис. українських військових у межах операції UNIFIER.

Під час переговорів сторони обговорили оборонну співпрацю. Підписана оновлена Угода про вільну торгівлю, яка буде базою для відбудови України. Також у присутності В. Зеленського та Дж. Трюдо підписано Меморандум про співпрацю між „Укргідроенерґо“ та канадською „Ейкон Констракшн Ґльобал Сервісес Інкорпорейтед“ щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Меморандум скріпили підписами Генеральний директор „Укргідро­енерґо“ Ігор Сирота та засновник і голова „Ейкон Груп Інкорпорейтед“ Джон М. Бек.

Повертаючись до України, Воло­димир Зеленський відзначив державними нагородами польських волонтерів.

23 вересня, повертаючись після візити до Канади та перебуваючи в Любліні, Президент України В. Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській, яка з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де отримала важке поранення, медику-рятувальнику Даміанові Дуді, який зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуйовувати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту.

Офіс Президента України,

Голос Америки