Відсторонили мера Чернігова

ЧЕРНІГІВ. – 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд на Львівщині відсторонив на рік від виконання обов’язків міського голови в Чернігові Владислава Атрошенка через дії, скоєні в умовах конфлікту інтересів у липні цього року. Суддя зробив це на підставі протоколу Національного аґентства із запобігання корупції. Поки триває апеляція, він має право далі працювати.

Конфлікт інтересів, за версією слідства, полягав у тому, що міський голова відправив свого водія відвезти його приватну автівку Tesla Model X за кордон. Там машину передали його дружині. В. Атрошенко за політичну кар’єру кілька разів змінював свою приналежність. У 2012 році він пройшов до Верховної Ради як самовисуванець, але згодом приєднався до фракції Партії реґіонів. Голосував, зокрема, за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Пізніше відкликав свій підпис.

У 2015 році його обрали на посаду мера від партії „Блок Петра Порошенка“. Рух „Чесно“ критикував В. Атрошенка за роздачу матеріяльної допомоги виборцям.

У цьому політичному скандалі під час війни є щонайменше три епізоди, що допомагають зрозуміти дії сторін. Перший пов’язаний з дружиною мера. 5 березня 2022 року вона разом із двома дітьми виїхала з України за кермом службового авто міського голови Toyota Camry. Як він пояснює, приватну Теслу для евакуації не використали, бо могли виникнути проблеми із її підзарядкою. 19 червня Владислав Атрошенко повідомив, що його не випустили з України до польського Жешува. 2 липня вдруге міського голову Чернігова не випустили з України. Цього разу на міжнародну конференцію з відбудови зруйнованих міст у швайцарському Лугано.

Мера не пропустили в пункті пропуску „Кра­ковець“. Тоді його водій поїхав сам на інший пункт „Шегині“, де його самого випустили з України. Ця історія з Tesla і лягла в основу рішення суду на Львівщині про конфлікт інтересів: приватного – щодо вивезення машини за кордон та службового – мер дав наказ своєму службовому водію їхати в приватній справі в іншу країну. Сам він наполягає на тому, що це була ініціятива водія – вивезти автівку за кордон після того, як туди не випустили самого Атрошенка. Прикордонники, своєю чергою, посилалися на закон України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“.