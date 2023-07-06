Відремонтував для ЗСУ 18 авт

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Олексій Цокалов – давній товариш і побратим загиблого на Майдані Героя України Віктора Чміленка. Разом вони засновували фармерські господарства, разом були на Майдані. Починаючи із 2014 року О. Цокалов, допомагає воїнам на фронті, залучає до цього і колеґ-фармерів. За цей час відремонтував і передав ЗСУ 18 авт.

Воїн Олександр, який приїхав у село Олексіївку, де мешкає фармер, забирати 18-ту машину, розповів журналістам: „Такі машини – це швидкість доставки, евакуації, порятунок життя пораненим, а ще економія, бо військові авта потребують більше пального. Одного разу така машина врятувала від обстрілу 12 людей. Дорога була дуже погана, думали не проїде, але все вдалося“.

Автомобіль перед відправкою на фронт освятив священик, а О Цокалов взявся за ремонт 19-го авта.