Відкриття меморіяльної дошки князю Костянтину Острозькому

КИЇВ. – 8 вересня у Націо­наль­ному заповіднику „Києво-Печер­ська лавра“ відбулося урочисте відкриття меморіяльної дошки на честь князя Костянтина Остро­зь­кого – видатного українського державного, військового та церковного діяча, Великого гетьмана Литовського, ктитора Києво-Печерської лаври.

Ця подія є вшануванням постаті видатного вітчизняного військового і політичного діяча, що повертає нас до славетних сторінок европейського минулого України. Встановлення дошки приурочено до 509-ої річниці битви під Оршею (1514), під час якої об’єднане українсько-литовсько-польсько-білоруське військо на чолі із князем Костянтином Острозьким вщент розгромило багатотисячну армію московитів на чолі з їхнім царем Василем ІІІ. Битва стала одним із ключових епізодів Десятилітньої литовсько-московської війни, перемога в якій на пів століття зупинила московську експансію в Европу. Перемога під Оршею стала однією з визначних подій світової історії, про неї сповістили спеціяльні друковані брошури.

Невідомий учасник битви, учень художника Лукаса Кранаха Старшого, створив полотно „Битва під Оршею“, яке є однією з найкращих баталістичних картин доби Відродження. На честь перемоги в цій битві К. Острозький збудував два православні храми.

Переможний результат битви свідчить про те, що об’єднаними зусиллями українці, білоруси, литовці і поляки здатні перемагати спільного ворога – варварську Московію. Сьогодні, як і в часи К. Острозького, імперська Росія намагається завоювати Україну, але це їм не вдасться – незламні Збройні сили України і український народ за фінансовою і військовою допомогою західних союзників успішно звільняють українську землю від рашистських окупантів.

Барельєф на честь князя К. Ост­розь­кого урочисто відкрили на північному фасаді Успенського собору. Меморіяльна дошка князю К. Ост­розькому – це подарунок від скульпторів Бориса Крилова, Олеся Сидо­ру­ка та засновника ливарної майстерні Ігоря Давидова. Шрифт для барельєфа розробив відомий каліграф та шрифтар Олексій Чекаль.

Перед початком урочистостей священики Православної церкви України помолилися за перемогу українського війська в Успенському соборі лаври, де похований князь К. Острозький та інші представники цієї родини. У межах заходу відбувся молебень за перемогу України під проводом о. Іоанна, за участи білоруського полку ім. Кастуся Калинов­ського у складі ЗСУ та військовослужбовців – учасників програми „Духовне відновлення культурою.

Слово з нагоди відкриття дошки мали виконувач обов’язків генерального директора Національного заповідника „Києво-Печерська лавра“ Максим Остапенко, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас, заступник Надзвичайного і Поважного Посла Республіки Польща в Україні Агнєшка Гораль­ська, командир білоруського полку ім. Кастуся Калиновського у складі ЗСУ Денис Прохоров, голова Фонду „Рідна країна“ Микола Томенко, заступник Культурного центру з вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету „Острозька академія“ Микола Бендюк, а також представник 25-ої повітрянодесантної бриґади ЗСУ, який зараз проходить духовне відновлення на території лаври. Під час заходу троє бійців із полку ім. Калиновського отримали нагороди від ради Білоруської народної республіки за мужність під час виконання бойових завдань. До пам’ятної дати було презентовано планшетну виставку “Орша 1514” за ініціятиви мецената Олексія Шереметьєва.

Захід відбувся за участи очільника Фонду М. Томенка “Рідна країна”.

Історія тісної міжнародної співпраці заповідника із литовськими партнерами щодо вшануванням династії князів Острозьких триває майже 10 років за ініціятиви Робертаса Габуласа, голови Благодійного фонду „Корона Князів Острозьких“, почесного консула Литовської Республіки в Луганській області. Коштом цієї організації подібні барельєфи вже встановлено у Литві і Польщі. А три роки тому в Острозі відкрили пам’ятну дошку на честь перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею.