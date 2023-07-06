Відкрили Центр розслідування російської аґресії

ГАҐА. – 3 липня почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин аґресії проти України. Центр працює під керівництвом Аґенції Евросоюзу зі співпраці задля кримінального правосуддя (Евроюст).

„Новостворений Центр стане ключовим для розслідування злочину аґресії Росії проти України та сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів. Він забезпечить структуру для підтримки та посилення поточних і майбутніх розслідувань злочину аґресії та сприятиме обміну та аналізу доказів, зібраних від початку російської аґресії“, – заявляє Еврокомісія.

Центр складається з відібраних національних прокурорів, які вже працюють у складі Спільної слідчої групи. Очікується, що експерти зможуть щодня працювати разом і обмінюватися матеріялами. Участь у відкритті центру взяв генеральний прокурор України Андрій Костін.