Відкрили меморіяльну дошку Лесі Українці

ВІЛЬНЮС. – 1 червня урочисто відкрито меморіяльну дошку видатній українській письменниці Лесі Українці на честь її перебування в Литві 1885 року.

На ґранітній дошці викарбуваний кольоровий портрет поетеси з її світлини 1887 року. Ця фотографія Лесі Українки датована найближчим роком до часу відвідання нею Литви. Литовською мовою виконано напис на пам’ятній дошці. Відкрито її на фасаді будівлі, в якій у Вільнюсі працює Міжна­родна українська школа Литви.

Ініціяторкою встановлення меморіяльної дошки є засновниця Міжнародно­го благодійного проєкту „Вшанування в світі видатних українців“, заслужена працівниця культури України, членкиня Національної спілки журналістів України та Союзу українок Америки Валентина Шемчук. Її особистими зусиллями меморіяльна дошка була доправлена в Литву з Полтави. Виготовив пам’ятну дошку художник-ґравер, кавалер ордена „За заслуги“ Вадим Голобородов, освятив Архи­єпископ Харківський і Полтавський Православної церкви України Афанасій, Презентація відбулася в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Меморіяльну дошку відкрито за активного сприяння Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці Петра Бешти та третього секретаря Посольства України в Литві Олени Кузьменчук, декана Університету прикладних наук „Вільнюська колегія“ Вайви Юшкієнє, директора Міжнародної української школи Литви Олени Внуковської, вчителів і учнів.

Більше 20 років подвижники національно-патріотичного проєкту „Вшанування в світі видатних українців“ В. Шемчук і В. Голобородов ініціювали встановлення в Україні та за кордоном десятків меморіяльних дошок і пам’ятних знаків великим землякам – письменникам, ученим, художникам, героям російсько-української війни.

Відкриття меморіяльної дошки Лесі Українці у Вільнюсі є визнанням щирої дружби з литовським народом та великої допомоги Литви Україні в боротьбі проти російських окупантів.