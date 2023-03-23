Відзначили роковини Шевченка

Просвітяни України гідно відзначали роковини свого Тараса Шевченка. Світлана Масловська, заступник голови Буковинської обласної „Просвіти“, повідомляє, що на святкуванні в Чернівцях „Просвіта“ відправила авто для захисників України, придбане за кошти від Товариства української мови США.
Олександра Сумарук, голова „Просвіти“ Самбора, переслала світлини з виступу біля пам’ятника Шевченкові, де 11 березня розпочали Шевченківський просвітянський маратон Самбірщини, який триватиме до 22 травня, коли буде відзначено День перепоховання Т. Шевченка. До участи запрошуються автори поетичних та прозових творів, відео з виконанням творів Кобзаря, фотографії власних картин й тканин на Шевченківську тематику. Всі учасники будуть нагороджені.
Голова обласної Хмельницької „Просвіти“ Віталій Міхалевський переслав світлини з заходів, присвячених Т. Шевченку, які були організовані „Просвітою“: „Шевченківські читання“ – конкурс читців-декляматорів творів Шевченка різного віку; виставка картин „Живий Шевченко“, в якій взяли участь просвітяни, письменники, журналісти і творча молодь; круглий стіл у Хмельницькій обласній бібліотеці „Подільська Шевченкіяна у мистецтві“; літературний урок у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей „Шевченко – европеєць“; літературна година у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії „Шевченко – це сама Україна“, де присутні вшанували пам’ять військових та мирних жителів, які загинули внаслідок збройної аґресії Московії проти України. Відбувся літературний фест „Не вмирає душа наша, не вмирає воля“, в якому взяли участь хмельницькі письменники-просвітяни Віталій Міхалевський, Ніна Шмурикова, Василь Горбатюк та Лідія Ярохно.
Норт Порт, Фльорида.