Відзначили роковини Шевченка

Просвітяни України гідно відзначали роковини свого Тараса Шев­ченка. Світлана Масловська, заступник голови Буковинської обласної „Просвіти“, повідомляє, що на святкуванні в Чернівцях „Просвіта“ відправила авто для захисників Украї­ни, придбане за кошти від Товарист­ва української мови США.

Олександра Сумарук, голова „Прос­віти“ Самбора, переслала світлини з виступу біля пам’ятника Шевченкові, де 11 березня розпочали Шевчен­ківський просвітянський маратон Самбірщини, який триватиме до 22 травня, коли буде відзначено День перепоховання Т. Шевченка. До участи запрошуються автори поетичних та прозових творів, відео з виконанням творів Кобзаря, фотографії власних картин й тканин на Шевченків­ську тематику. Всі учасники будуть нагороджені.

Голова обласної Хмельницької „Просвіти“ Віталій Міхалевський переслав світлини з заходів, присвячених Т. Шевченку, які були організовані „Просвітою“: „Шевченківські читання“ – конкурс читців-декляматорів творів Шевченка різного віку; виставка картин „Живий Шевченко“, в якій взяли участь просвітяни, письменники, журналісти і творча молодь; круглий стіл у Хмель­ницькій обласній бібліотеці „Поділь­ська Шевченкіяна у мистецтві“; літературний урок у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей „Шев­ченко – европеєць“; літературна година у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії „Шев­ченко – це сама Україна“, де присутні вшанували пам’ять військових та мирних жителів, які загинули внаслідок збройної аґресії Московії проти України. Відбувся літературний фест „Не вмирає душа наша, не вмирає воля“, в якому взяли участь хмельницькі письменники-просвітяни Віталій Міхалевський, Ніна Шмурикова, Василь Горбатюк та Лідія Ярохно.

Норт Порт, Фльорида.