Відзначили День добровольця

СМІЛА, Черкаська область. – 14 березня члени Смілянської спілки учасників бойових дій, які зараз не на фронті, зібралися, щоб відзначити День українського добровольця, згадати та вшанувати полеглих побратимів. Очолює добровольців Сміли Микола Липовий, який свого часу пройшов Іловайськ, воював з самого початку нинішньої гарячої фази російсько-української війни. Був списаний у запас після важкої контузії на Харківщині.

Він прийшов з побратимами на Майдан Слави в рідному місті і поклав квіти до пам’ятного знаку героям „Небесної сотні“, вклонився їм, а також усім загиблим на російсько-українській війні.

Опісля смілянські добровольці вшанували полеглих друзів на місцях їхніх поховань у Смілі і прилеглих селах. Зокрема, поклали квіти на могили Євгена Войцехівського, Євгена Саражі, Дмитра Дібрівного, Андрія Горбенка, Михайла Дімітрова, відвідали поховання на Алеї Слави кладовища в мікрорайоні Загребля.