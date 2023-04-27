Відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України

21 квітня на авіобазі Рамштайн у Німеччині відбулося чергове, 11-те за рахунком засідання Контактної групи з питань оборони України.

Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що під час зустрічі контактна група насамперед зосередилася на посиленні ППО для України.

„США продовжать залучати партнерів та союзників, наголошувати на тому, щоб Україна отримувала найсучасніші системи ППО“, – сказав Л. Остін.

На цьому ж наголосив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі: „Акцент робиться на потужну систему ППО в Україні. Акцент саме на наземні системи. Щодо надання F-16 – це політичне питання і вирішувати його буде політичне керівництво“.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ: „Пріоритет – протиповітряна оборона. Буквально вчора ми отримали нові оголошення від Сполу­чених Штатів про додаткові ракети для чотирьох батарей Patriot, які є надзвичайно передовими системами захисту. Норвегія та інші країни поставили NASAMS. Деякі „Т“-системи поставили Франція та Італія, тож союзники активізуються. Але, звичайно, чим більше – тим краще“.

Історичною можна назвати заяву Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса: „Це абсолютно нормально, щоб атакована сторона могла вражати об’єкти на території противника – крім цивільних“. Цікаво, чи слід вважати це завуальованим натяком відносно передачі далекобійних ракет Україні? Про це не оголошувалося, втім – побачимо…

В рамках засідання пройшла зустріч представників так званої танкової коаліції, на якій обговорили наступне: у Польщі створять центр технічного обслуговування танків Leopard для України; у червні 250 українських військових почнуть навчання на танках Abrams M1A1 SA, воно триватиме 2,5 місяці; дуже ймовірно, що Україна отримає більше ніж 31 Abrams від США, адже на 31 танк необхідно 124 людини, а навчатимуть вдвічі більше; завдяки постачанню Україні танків Leopard вдалося створити дев’ять механізованих бриґад, що, на думку Л. Остіна, має посилити ЗСУ на полі бою.

Загалом же за підсумками „Рамш­тайну“ було заявлено, що США разом із союзниками розробляють пакет допомоги згідно нагальних потреб України. Чіткі обсяги та види озброєння поки невідомі, але є дані по окремих країнах, що вже оголосили про допомогу Києву.

Що з офіційно оголошеного отримає Україна після „Рамштайну-11“: 155-мм артилерійські боєприпаси (Естонія, США); 105-мм артилерійські боєприпаси (США); паливо (3.3 млн л, Канада); патрони до стрілецької зброї (9 млн, США; кількість невідома, Естонія); бронебійні снаряди (США); протитанкові міни (США); радіостанції для танків Leopard 2 (16 шт., Канада); авіяційні боєприпаси (США); ракети HIMARS (США); снайперські ґвинтівки Prairie Gun Works (40 шт., Канада); прилади нічного бачення (Естонія); ракети для ПТРК та гранатометів (США); автомобілі матеріяльно-технічного забезпечення, запчастини (США); модульні мости для форсування водних перешкод (Канада); медичні аптечки (Канада); нова система оповіщення про ворожі ракети, розроблена спеціяльно для України (Ізраїль); безпілотники (Ізраїль).

У червні 250 українських військових почнуть навчання на танках Abrams.

Найцікавішим було питання про вступ України до НАТО. Є.Стол­тен­берґ заявив про те, що майже всі країни-члени НАТО на сьогодні погоджуються з тим, що Україна повинна долучитися до Альянсу.

Втім, повертаючись до рішень „Рамштайну“, учасники пройшлися по багатьох позиціях, але наразі про це публічно не йдеться. А, можливо, так і було задумано. І це також плюс – мовляв, нехай ворог думає. В будь-якому разі, про додаткову артилерію, снаряди і боєприпаси, їх виробництво, бронетехніку і так далі на „Рамштайні“ говорили точно. В цілому зустріч пройшла успішно.