Відбулося засідання „Рамштайн-9“

БРЮСЕЛЬ. – Засідання Кон­тактної групи з питань оборони України („Рамштайн-9“) відбулося у Брюселі. Консорціюм країн, включаючи Німеччину, Польщу, Канаду, Португалію, Еспанію, Норвегію, Данію та Нідерлянди працює спільно над наданням Україні бойових танків „Лео­пард“. США, Чехія та Нідерлянди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає Україні Польща. Сполучене Королівство надає Україні роту танків „Челенджер“ та працює з рядом країн щодо передачі українським захисниками більше боєприпасів. Італія і Франція анонсували передачу Україні нових систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Росія штурмує Бахмут

Після захоплення Соледара росіяни продовжують атакувати Бахмут, намагаючись його оточити. Оборона Бахмуту змусила Росію витратити значну частину (близько 80 відсотків особового складу) ПВК „Ваґнер“ та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Укра­їнська оборона Бахмуту послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу, пояснюють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення своїх операцій, а українські військові були б змушені будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості, пише ISW.

Відтак оборона Бахмута і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмута, якби Україна здала місто раніше, підсумовують експерти.

Минулого тижня Міністер оборони Росії Сергій Шойґу заявляв, що його армія захопила селища Благодатне і Підгородне. Це північні передмістя Бахмуту, розташовані біля трас на Сіверськ і Слов’янськ. Там проходять маршрути, які ЗСУ використовують для поповнення запасів зброї, боєприпасів і ротації бійців. І хоча заяву С. Шойґу про захоплення селищ частково заперечили в Міністерстві оборони України, ситуація навколо Бахмута залишається складною та напруженою. На Бахмутському напрямку тільки за добу (14 лютого) зафіксовано 234 обстріли, 37 боєзіткнень на всьому відтинку Бахмутсь­кого фронту, 70 обстрілів і 17 боєзіткнень в районі самого міста. 205 загарбників ліквідовано і 219 поранено.

Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що окупанти запустили в повітряний простір України 14 лютого кулі з кутовими відбивачами для розвідки та відволікання ППО.

Бійці бриґади Сухопутних військ ЗСУ знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби „Палантин“.

Через тимчасово захоплений російськими військовими Маріюполь у напрямку Бердянська загарбники везуть із Росії велику кількість протитанкових бетонних конструкцій, відомих як „зуби дракона“.

Через зниження води в Кахов­ському водосховищі близько 70 відс. населених пунктів, які отримують воду з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води.

461 дитина в Україні загинула від рук ворога, 923 отримали поранення.

В результаті ворожих обстрілів Львівщини зруйновані практично всі електропідстанції, а більшість інших пошкоджених об’єктів не підлягають відновленню.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері національного телемаратону сказав: „Ми зараз бачимо загострення, серйозні події на сході, навколо Бахмута, відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Ці дати нічого не означають, нічого у них не вийде. Український Донбас тримається… Зрозуміло, що ситуація на Донбасі для рашистів зараз є пріоритетною. Можлива активізація на інших ділянках фронту, але символічним є саме український Донбас“.

Росія втрачає елітні війська

ВУГЛЕДАР. – Під час штурму Вугле­дара Росія могла втратити цілу бриґаду елітної морської піхоти, вважають українські військові. У мережі з’яви­лось відео, на якому колона російської техніки, відступаючи з Вугледа­ру, у паніці скупчується на полі, танки чи БТР по черзі підриваються.

Аналізуючи відео, американське видання „Politico“ доходить висновку, що загалом під Вугледаром українські сили могли знищити кілька тисяч елітних російських військових разом із командним складом. Лише за минулий тиждень росіяни втратили близько 130 одиниць техніки, у тому числі 36 танків. Біля Вугледара російські сили щодня втрачали 150-300 морських піхотинців. В одному з останніх звітів Інститут вивчення війни (ISW) цитує повідомлення прокремлівських воєнних блогерів, які критикують російське командування за відправку елітних військ у фронтальні атаки. Росія болісно сприйняла свою поразку під Вугледаром, яка сталася лише через кілька днів після того, як Міністер оборони РФ Сергій Шойґу повідомив про „успішний наступ під Вугледаром“.