Відбулися міжнародні консультації

ДЖИДДА, Савдійська Арабія. – 5 серпня відбулася друга після започаткування в червні в Копенгаґені відповідного формату зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

За дорученням Президента Володимира Зеленського українську делеґацію в Джидді очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

У зустрічі взяли участь радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств Савдійської Арабії, Австралії, Арґентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Европейського союзу, Єгипту, Індії, Еспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерляндів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаних арабських еміратів, Південно-Африканської республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських островів, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії, а також ООН.

Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгаґені. Це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

„Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушности територіяльної цілісности держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли“, – зазначив А. Єрмак.

Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціятив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у ґльобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою ролю у реалізації окремих пунктів Формули.

Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

У межах консультацій у Джидді українська делеґація на чолі з А. Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей.