Відбулася візита делеґації до Ватикану

ВАТИКАН. – Центральною подією візити українських релігійних діячів до Ватикану 24-26 січня стала зустріч делеґації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) з Папою Франциском.
У ній взяли участь Єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви, голова делеґації Маркос Оганесян; Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній; Отець і Глава Української греко-католицької церкви, Верховний архиєпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук; Архиєпископ і митрополит Львівський Римо-католицької церкви в Україні Мечислав Мокшицький; голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк; президент Об’єднання юдейських релігійних організацій України, Головний рабин Києва й України Яків Дов Блайх; голова Духовного управління мусульман України, Верховний муфтій України Ахмед Тамім, а також уповноважені представники Української церкви християн віри євангельської, Німецької євангелічно-лютеранської церкви України, Української православної церкви, Української євангельської церкви, Українського біблійного товариства та Інституту релігійної свободи.
Під час спілкування глави та представники церков і релігійних організацій України засвідчили важливість єднання зусиль релігійних діячів України та світу у протистоянні російській аґресії задля досягнення перемоги правди та встановлення справедливого миру. Члени делеґації відзначили важливість молитовної та моральної підтримки, яку український народ одержує від Святішого Отця і Апостольської столиці, а також подякували за надану гуманітарну допомогу, що продовжує надходити.
На пам’ять про зустріч представники Ради подарували Папі Франциску картину із зображенням мирної України, намальовану українськими дітьми, та зменшену копію скульптури Архистратига Михаїла, покровителя Києва, встановленої у парку „Володимирська гірка“ у столиці України.
З нагоди закінчення Тижня молитов за християнську єдність члени делеґації були присутні на молитві, яку Папа Франциск звершив у римській базиліці Святого Павла за міськими мурами.
Члени делеґації відвідали собор Святої Софії в Римі, лікарню „Дитя Ісус“, де проходять лікування діти з України, зустрілися з Послом України при Святому Престолі Андрієм Юрашем. Візита відбулася у співпраці та за підримки Апостольського нунція в Україні Архиєпископа Вісвалдаса Кульбокаса.