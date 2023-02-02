Відбулася візита делеґації до Ватикану

ВАТИКАН. – Центральною подією візити українських релігійних діячів до Ватикану 24-26 січня стала зустріч делеґації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) з Папою Франциском.

У ній взяли участь Єпископ Україн­ської єпархії Вірменської апостольської церкви, голова делеґації Мар­кос Оганесян; Предстоятель Право­славної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній; Отець і Глава Української греко-католицької церкви, Верховний архиєпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук; Архиєпископ і митрополит Львів­ський Римо-католицької церкви в Україні Мечислав Мокшицький; голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк; президент Об’єднання юдейських релігійних організацій України, Головний рабин Києва й України Яків Дов Блайх; голова Духовного управління мусуль­ман України, Верховний муфтій України Ахмед Тамім, а також уповноважені представники Україн­ської церкви християн віри євангельської, Німецької євангелічно-лютеранської церкви України, Української православної церкви, Української євангельської церкви, Українського біблійного товариства та Інституту релігійної свободи.

Під час спілкування глави та представники церков і релігійних організацій України засвідчили важливість єднання зусиль релігійних діячів України та світу у протистоянні російській аґресії задля досягнення перемоги правди та встановлення справедливого миру. Члени делеґації відзначили важливість молитовної та моральної підтримки, яку український народ одержує від Святішого Отця і Апостольської столиці, а також подякували за надану гуманітарну допомогу, що продовжує надходити.

На пам’ять про зустріч представники Ради подарували Папі Фран­циску картину із зображенням мирної України, намальовану українськими дітьми, та зменшену копію скульптури Архистратига Михаїла, покровителя Києва, встановленої у парку „Володимирська гірка“ у столиці України.

З нагоди закінчення Тижня молитов за християнську єдність члени делеґації були присутні на молитві, яку Папа Франциск звершив у римській базиліці Святого Павла за міськими мурами.

Члени делеґації відвідали собор Святої Софії в Римі, лікарню „Дитя Ісус“, де проходять лікування діти з України, зустрілися з Послом України при Святому Престолі Андрієм Юрашем. Візита відбулася у співпраці та за підримки Апостольського нунція в Україні Архиєпископа Вісвалдаса Кульбокаса.