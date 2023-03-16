Відбулась церемонія нагородження премії „Оскар“

У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії „Оскар“ від Американської кіноакадемії. Гості церемонії замість червоної доріжки вперше за багато років фотографувалися на килимі кольору „шампанського“.

Фільм „Навальний“ про російського опозиціонера Олексія Навального отримав премію „Оскар“ у категорії „Найкращий документальний фільм“. Режисер стрічки Деніел Роер присвятив нагороду „всім політичним ув’язненим у світі“.

Український фільм „Будинок зі скалок“ про дітей з притулку на Донбасі також боровся за нагороду у цій категорії, але не переміг.

Фантастичний бойовик „Все завжди і водночас“, який вважався абсолютним фаворитом і претендував на 11 статуеток, здобув сім нагород.

Найкращою акторкою визнано Мішель Єо за фільм „Все завжди і водночас“; найкращим актором – Брендан Фрейзер, стрічка „Кит“; найкращим режисером – Ден Кван і Деніел Шейнерт за „Все завжди і водночас“;

Найкращий іноземний художній фільм – „На Західному фронті без змін“ (він також отримав Оскар у номінаціях „Найкраща операторська робота“ та за найкращу музику до фільму); найкраща пісня – до фільму „Поруч реве революція“ (цю стрічку знімали у Києві біля Маріїнського палацу).

Кілька акторів прийшли на церемонію з жовто-блакитними стрічками, але вони були ледь помітними. На Оскарі не було промов, присвячених війні.

Другий рік поспіль на церемонії не дали виступити Президентові Володимиру Зеленському. Офіційно організатори це рішення не коментували.

Стрічка про Україну „Будинок зі скалок“ була профінансована чотирма країнами, це – Данія, Україна, Швеція і Фінляндія.