Відбувся 24-ий саміт Україна-ЕС

КИЇВ. – 3 лютого почався 24-ий саміт Украї­на-Европейський союз за участю Президента України Володимира Зеленського, Президента Европейської ради Шарля Мішеля та Прези­дента Европейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Вітаючи представників ЕС в Україні, В. Зелен­ський держави подякував за те, що европейська команда знайшла можливість прибути до Києва в такому форматі попри повномаштабну аґресію Росії.

Ш. Мішель зазначив, що головна мета саміту – надіслати вістку Українській державі та народу про єдність, а також про майбутнє України в ЕС. Ш. Мішель також наголосив на важливості притягнення до відповідальности винних у злочинах, скоєних проти України та українців під час цієї війни.

У. фон дер Ляєн позитивно відзначила проґрес, якого досягла Україна у виконанні семи рекомендацій Еврокомісії, та висловила сподівання на подальший швидкий рух уперед.