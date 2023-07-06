Відбувся третій форум волонтерів

КИЇВ. – 30 червня у столиці пройшов третій Київський форум волонтерів „Єднаймося задля перемоги“. Участь у ньому взяли понад пів тисячі волонтерів. Головним метою проведення форуму стало об’єднання зусиль волонтерського руху столиці, обмін ресурсами, популяризація мотивації та підтримки добровільного громадського руху, а також налагодження взаємодії між волонтерськими організаціями та владою.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр нагородила наймолодших волонтерів – 11-річну Валерію Єжову, 10-річну Тетяну Портянко та 12-річного Андрія Дяченко.

У Києві зареєстровано понад 650 організацій та установ, які займаються волонтерською діяльністю. Під час форуму 70 найактивніших волонтерів та волонтерських організацій отримали подяки Київського міського голови.