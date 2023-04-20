Відбувся перший випуск капелянів

У квітні в храмі Національного заповідника „Софія Київська“ в Києві відбувся перший випуск 30 військових капелянів з Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, які пройшли курси підвищення кваліфікації військового капелянства Збройних сил України. Після шести тижнів навчання за спеціяльною програмою Військовий інститут випустив капелянів від п’яти релігійних організацій. Навчальна програма була програма розрахована на три бльоки: загальний (міжнародне гуманітарне право, основи військової організації); військовий (загальні військові дисципліни); фаховий (здійснення військової капелянської діяльности, з точки зору військової організації).

Ще у липня 2014 року Кабінет міністрів України видав розпорядження, яке реґламентувало служіння військового духовенства в Збройних силах України, Національній ґвардії України та Дер­жавній прикордонній службі України. А в 2016 році Міністерство оборони України затвердило положення „Про службу військового духовенства“. У документі прописано основні завдання військового капеляна.

Першим військовим капеляном при штабі АТО в Слов’янську в 2014 році був о. Андрій Зелінський. Упродовж 2017-2018 років він був штатним військовим капеляном у 36-ій Окремій бриґаді Морської піхоти ЗСУ в Миколаєві, а з 2018 році є заступником керівника Департаменту військового капелянства Патріяршої курії УГКЦ, де займається низкою завдань з питань інституційного оформлення душпастирства в ЗСУ і забезпечення якісного рівня капелянського служіння, працює із сім’ями військовослужбовців, займається реабілітацією воїнів. Крім того був членом робочої групи із законопроєкту „Про Службу військового капелянства“, який Верховна Рада України ухвалила 30 листопада 2021 року.

Служба військового капелянства утворюється як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань та підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу, голові, командувачу, командиру військової частини.

У фондовій колекції Національного музею історії України зберігається цікава колекція речей, які показують сучасну історію військового капелянства в Україні.